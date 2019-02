Organisatoren ‘Diep Events’ verkozen tot ‘Eeklonaar van het Jaar’ Joeri Seymortier

17u28 0 Eeklo De organisatoren van de verschillende Diep Events in Eeklo zijn verkozen tot ‘Eeklonaar van het Jaar’.

De trofee werd afgelopen weekend uitgereikt door Jong CD&V Eeklo, nu al voor de achtste keer. “We hebben niet lang moeten twijfelen om de organisatoren van de Diep Events te huldigen”, zegt voorzitster Roos Bekaert. “Het muziekfestival zelf zorgt er elk jaar voor dat liefhebbers van deephouse en elektro niet naar Gent of andere grootsteden moeten, maar in Eeklo kunnen feesten. Ook ‘Lekker Diep’ is een hip feest en zeker een boost voor het imago van Eeklo.”

Sil Van Hecke en zijn vrienden zijn blij met de trofee: “We vieren onze prijs graag op vrijdag 15 februari met een afterwork. Vanaf 17 uur is iedereen welkom voor Lekker Diep in de gebouwen van Wulfaert. Diep Open Air staat dit jaar in het weekend van 29 juni gepland.”