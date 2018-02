Opzettelijke brandstichting 14 februari 2018

02u52 0

Vandalen hebben maandagavond rond 23 uur een vuilniszak in brand gestoken in de Zandstraat in Eeklo. De politie kon de brand zelf blussen, maar de brandweer moest toch ter plaatse komen omdat de zak bleef smeulen. De politie onderzoekt nu de twee duidelijke voetsporen die ter plaatse zijn aangetroffen. (JEW)