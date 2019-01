Opvangcentrum serveert woensdag hapjes uit alle werelddelen Joeri Seymortier

28 januari 2019

09u27 0 Eeklo Het Rode Kruis Opvangcentrum van Eeklo zet op woensdag 30 januari de deuren open voor een nieuwjaarsreceptie in wereldstijl.

Iedereen is welkom om woensdag een kijkje te komen nemen achter de schermen van het opvangcentrum in de Pokmoere. Van 16 tot 18 uur kan je het opvangcentrum bezoeken, en wordt getrakteerd op alcoholvrije bubbels en hapjes uit de wereldkeuken, die gemaakt worden door de bewoners. Iedereen is welkom, maar inschrijven is nodig: 09/376.78.60 of integratie.oceeklo@rodekruis.be.