Opvangcentrum in Pokmoere zet deuren open 28 augustus 2018

Het opvangcentrum voor asielzoekers van het Rode Kruis in de Pokmoere in Eeklo zet de deuren open voor scholen en verenigingen die de werking van zo'n opvangcentrum eens van de binnenkant willen ontdekken. "Met jouw klas of vereniging stap je letterlijk in de wereld van verzoekers om internationale bescherming", klinkt het in het opvangcentrum. "Je maakt kennis met de realiteit van vluchten, de procedure en het leven in het opvangcentrum. Ook organiseren we graag een ontmoeting met onze bewoners. Verhelderend en leerzaam." Een bezoek duurt minstens twee uur en kan voor groepen van tien tot 25 personen. Er wordt een vergoeding of tegenprestatie gevraagd. Aanvragen op 09/376.78.60 of integratie.oceeklo@rodekruis.be. (JSA