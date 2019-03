Oppositie niet opgezet met plannen nieuw stadsbestuur: “Nieuwjaarsbrief vol goede bedoeling, maar niets concreet” Joeri Seymortier

11u27 0 Eeklo De oppositiepartijen N-VA en CD&V zijn niet opgezet met de beleidsverklaring van het nieuwe stadsbestuur van Eeklo.

In onze krant kon je eerder al lezen wat Open Vld, N-VA en Groen de komende zes jaar in Eeklo van plan zijn. N-VA is alvast niet onder de indruk. “Een nieuwjaarbrief die bol staat van goede intenties, zonder concrete maatregelen of budgettering”, zegt Danny Plaetinck. “Dit is besturen met een blinddoek voor, of op de bus stappen zonder dat je beslist hebt waar je naartoe zal rijden. Wij hebben vooral veel vragen. Komen er meer of minder parkeerplaatsen in het centrum? Wat met een ondergrondse centrumparking? Worden de gebuisde projecten hernomen? Welke bijkomende studies en plannen zal Eeklo aanvragen en hoeveel gaat ons dit kosten? Is er nog plaats in Eeklo voor wie een ietsje meer woonruimte wenst? Welke regels voor nieuwe woonprojecten en appartementen? Het lijkt erop dat door koudwatervrees de bestuurskracht nu al bevroren is.”

Ook CD&V noemt de beleidsvisie van de nieuwe ploeg teleurstellend. “Een wollige tekst waarin de nieuwe bestuursploeg geen keuzes durft te maken”, zegt fractieleider Filip Smet. “Voor concrete maatregelen moeten we blijkbaar tot eind dit jaar wachten. Zo krijgen we geen antwoord op wat men wil doen met de sporthome, de Paterskerk of het parkeren op de Markt. Ook over de concrete aanpak en timing voor de verbouwingswerken aan het Cultureel Centrum bijvoorbeeld wordt niets gezegd. Wij verwachten als CD&V-fractie dat het nieuwe bestuur na 155 dagen nu eindelijk eens aan het werk gaat.”

Het schepencollege weerlegt de kritiek: “Dit is inderdaad een visietekst. Hoe we de projecten concreet gaan aanpakken, wordt de komende maanden dossier per dossier op papier gezet”, klinkt het.

