Oplichters bellen in naam van Microsoft 27 maart 2018

De politiezone Meetjesland Centrum waarschuwt voor phishing nadat ze afgelopen weekend verschillende meldingen kregen van oplichters aan de telefoon. De oplichters beweren dat ze bellen in naam van Microsoft in verband met computerproblemen. "Maar Microsoft zoekt nooit zelf contact met klanten", klinkt het bij de politie. "Oplichters proberen onder meer schadelijke software op je computer te installeren om je wachtwoorden voor internetbankieren te stelen, of proberen je een valse transactie met je creditcardgegevens te laten doen. Als je opneemt, kan je beter gewoon het gesprek beëindigen en zeker nooit op hun vragen ingaan." Wie toch nadeel lijdt, kan altijd aangifte doen. (WSG)