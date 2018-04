Oplichter speelt laatste kaart uit voor rechtbank 19 april 2018

Een heuse 'coup de théâtre', gisteren voor de correctionele rechtbank van Gent. Daar werd een oplichtingszaak behandeld. Een vrouw uit Eeklo had in december 2016 500 euro betaald aan een man voor een aftandse wagen. "Het ging haar vrijheid zijn", pleitte Jeroen Van Kerrebroeck, de advocaat van de vrouw. "Ze heeft het niet breed en zou eindelijk met haar kinderen tripjes kunnen maken." Maar van die tripjes kwam nooit iets in huis. De verkoper leverde het voertuig nooit. Ook de 500 euro wilde hij niet teruggeven, zelfs na verschillende vragen van de politie. Gisteren draafde hij aan met een document waaruit zou blijken dat hij recent de auto tóch zou geleverd hebben, mét handtekening van de koopster. "Maar dat is mijn handschrift niet", reageerde de vrouw. Meteen werd een expert aangesteld die het handschrift moet controleren. En zo gaat de oplichter ofwel vrijuit, ofwel wordt hij gedagvaard voor valsheid in geschrifte - en dan wacht de gevangenis. Het vervolg kennen we in mei. (OSG)