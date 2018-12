Operatie in AZ Alma? Vul de voorafgaande vragenlijst binnenkort in alle rust thuis online in Nieuw systeem wordt in februari Belgische primeur Joeri Seymortier

17 december 2018

13u33 0 Eeklo AZ Alma uit Eeklo stapt begin volgend jaar in een nieuw systeem, waarbij patiënten die een heelkundige ingreep moeten ondergaan, op voorhand thuis online de nodige vragenlijst kunnen invullen.

Het nieuwe systeem is een primeur in België. “Patiënten die op preoperatieve consultatie komen, ter voorbereiding van een heelkundige ingreep, kunnen voortaan de vragenlijst online invullen. Thuis in alle rust”, klinkt het bij AZ Alma. “De informatie uit de vragenlijst wordt op verschillende manieren gebruikt. De nodige gegevens komen in de takenlijst van de verpleegkundige van het preoperatief consult terecht, maar ook bij de anesthesist en in het Elektronisch Patiëntendossier, zodat alle zorgverleners ze kunnen raadplegen. Via het nieuwe systeem kan de patiënt de vragenlijst van het preoperatief consult thuis in alle rust invullen, en hoeft dit niet langer te gebeuren tijdens de preoperatieve consultatie zelf. Thuis heeft de patiënt ook de nodige informatie over bijvoorbeeld de medicatie bij de hand, en kan hij de vragenlijst correct invullen. We hebben de vragenlijst trouwens in tien talen.”

Er zijn nog meer technische snufjes aan de nieuwe module. “Wanneer een patiënt bijvoorbeeld meldt dat hij piercings heeft, dan krijgt hij daags voor de ingreep een reminder dat die op voorhand moeten verwijderd worden. Ook mensen die bloedverdunners nemen, krijgen tijdig een verwittiging om daar preoperatief mee te stoppen. Het nieuwe systeem gaat echt wel de kwaliteit van de informatie en dus de veiligheid van de ingreep verhogen”, zegt Evelien Heyde, hoofdverpleegkundige van het preoperatief consult van AZ Alma.

