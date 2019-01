Open Vld reageert na uitstellen werken De Herbakker: “Altijd gezegd dat startdatum niet haalbaar was” Joeri Seymortier

09u23 0 Eeklo Schepen Christophe De Waele (Open Vld) weerlegt de kritiek en zegt dat hij altijd verwittigd heeft dat de startdatum van de renovatiewerken aan De Herbakker onhaalbaar was.

Nu de nieuwe bestuursploeg beslist heeft om de grote renovatie van Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo met minstens een jaar uit te stellen, is er veel kritiek te horen. Vooral Groen en Open Vld moeten het bekopen, omdat zij ook in het vorige bestuur zaten en volgens sommigen dus nu een bocht van 180 graden nemen. Dat wordt door schepen Christophe De Waele met klem ontkent. “De aankondiging dat de renovatie van ons Cultuurcentrum op 1 april zou starten, was een aprilgrap van de toenmalige CD&V-schepen”, reageert schepen De Waele. “Ik heb er altijd voor gewaarschuwd dat deze datum onhaalbaar was. Ik vroeg in de vorige legislatuur meermaals om correcte informatie te verspreiden, maar dat wilde CD&V niet. Open Vld maakte nooit een bocht in dit dossier, maar is altijd realistisch geweest. Ik begrijp dat mensen teleurgesteld zijn dat niet alles volgens planning kan verlopen, maar de eerlijkheid heeft ook z’n rechten. Er zijn notulen van het schepencollege waarin zwart op wit staat dat Open Vld stelt dat 1 april nooit haalbaar zou zijn als startdatum.”