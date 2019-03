Ook al gemerkt? Zachter water in Eeklo, Maldegem en Sint-Laureins Joeri Seymortier

15 maart 2019

10u46 0 Eeklo Inwoners van Eeklo, Maldegem en Sint-Laureins zullen het misschien al gemerkt hebben. Het water dat uit de kraan stroomt, is een pak zachter.

De Watergroep heeft een nieuw waterproductiecentrum geopend in Eeklo. Van daar wordt nu het drinkwater geleverd voor de gezinnen in Eeklo, Maldegem en Sint-Laureins. “En dat zullen de mensen echt wel merken”, zegt directeur Paul Suenens. “De hardheid van het water is een stuk lager. Je voelt echt dat het water zachter is. Welke voordelen dat heeft? Hoe zachter het water is, hoe minder waspoeder je moet gebruiken. Het wasgoed is ook gevoelig minder hard en grauw. Je zal ook minder kalk zien aan kranen en in gootstenen. De boiler en het koffiezetapparaat zullen minder ontkalkt moeten worden. Ook het milieu vaart er beter bij, want er zullen minder onthardingsproducten gebruikt worden, en toestellen zullen ook langer gebruikt kunnen worden. Wie in Eeklo, Maldegem of Sint-Laureins vandaag een onthardingsinstallatie gebruikt, raden wij aan om contact op te nemen met zijn installateur.”

Info: www.dewatergroep.be.