Onzekerheid over organisatie cyclocross: "UCI nog niet beslist of toppers naar Eeklo komen"

17u39 0 Eeklo Er is onzekerheid over de organisatie van de cyclocross in Eeklo. Normaal zou de internationale Brico Cross in september in Eeklo georganiseerd worden, maar het is nog altijd niet duidelijk of dat effectief het geval zal zijn. Het nieuwe stadsbestuur is opnieuw vragende partij, maar bij de organisatie houden ze de boot nog wat af.

Eeklo heeft al meer dan twintig jaar een sterke traditie in het internationaal veldrijden. Zondag kan iedereen voor de televisie supporteren voor het wereldkampioenschap. Maar of de internationale toppers in het najaar ook naar Eeklo komen, is nog altijd niet duidelijk. De Brico Cross wordt de laatste jaren maar om de twee jaar in Eeklo georganiseerd, in beurtrol met Geraardsbergen. Voor 2019 staat Eeklo nochtans op de planning.

“We hebben vandaag nog geen contract om in het najaar opnieuw de Brico Cross in Eeklo te organiseren”, bevestigt schepen van Sport Marc Windey (SMS). “Wij zijn als nieuw stadsbestuur in ieder geval wel geïnteresseerd om weer cyclocross te organiseren, samen met de wielerclub Sportvrienden van Eeklo. Maar de organisatoren van de Brico Cross en de UCI willen maar na het wereldkampioenschap van komende zondag beslissen. Ik hoor wel dat de organisatoren twee jaar geleden wat ontgoocheld waren over de opkomst in Eeklo. Er moeten minstens 4.000 toeschouwers zijn voor hen, om break-even te draaien.”

30.000 euro

Twee jaar geleden kreeg Eeklo de openingsrit van de Brico Cross, in september. “Het staat helemaal niet vast dat wij dit jaar ook de openingsrit zouden krijgen. En eigenlijk moet dat van ons ook niet. De eerste cross is echt niet de spannendste van het seizoen. Het mag van ons dus zeker iets verder op de kalender. Als we weer een cross binnenhalen, willen we er ook een evenement aan koppelen. Een BMX-wedstrijd voor de jeugd zou een mooie opwarmer zijn voor de cross. En we gaan de organisatoren toch ook vragen om Eeklo wat meer gezicht te geven op VTM. We betalen tenslotte 30.000 euro, en dat is nog altijd veel geld”, zet Marc Windey.

Traditie

Voormalig sportschepen Dirk Van de Velde (CD&V) hoopt dat zijn opvolgers er alles aan doen om de cyclocross weer naar Eeklo te halen. “Eeklo heeft een mooie traditie in wielrennen en veldrijden, en die mogen we niet verloren laten gaan”, vindt Van de Velde. “In 2017 had Eeklo de opening van het cross-seizoen, en de stad heeft daar veel persaandacht mee gehaald. Dat smaakte voor ons naar meer. We moeten snel duidelijkheid hebben over de datum, want de zoektocht naar sponsors moet zo snel mogelijk beginnen”, klinkt het nog.

