Ontex viert veertigste verjaardag in Mexico 23 juni 2018

Het bedrijf Ontex, in onze regio met een grote fabriek in Eeklo, heeft de veertigste verjaardag gevierd van de vestiging in Mexico. Het gaat om het bedrijf Grupo PI Mabe, dat in 1977 opgericht werd en in 2015 door Ontex overgenomen werd. "De afgelopen 40 jaar heeft het bedrijf zich ook in Mexico ontwikkeld tot een van de voornaamste producenten van hygiëneproducten", zegt Gaëlle Vilatte van Ontex. "Nu staat het op de tweede plaats in de verkoop van babyluiers en op de eerste plaats wat betreft de verkoop van incontinentie producten in Mexico. Voor huismerken, de zogenaamde private labels van warenhuizen, is ons bedrijf marktleider in alle categorieën in Mexico."





Ontex heeft verkooppunten in meer dan 110 landen en twintig fabrieken in veertien landen. (JSA)