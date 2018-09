Ontdek de boerderij met een app Joeri Seymortier

07 september 2018

09u22 1 Eeklo De Open Landbouwdag van de Schoolhoeve in Eeklo zet op zondag 9 september een stap in de toekomst met ‘In de keet’.

Zes leerlingen en oud-leerlingen van de Schoolhoeve hebben zelf een app ontwikkeld, waarmee je op je telefoon op een speelse manier het leven op de boerderij leert kennen. Zondag kan je de app voor het eerst uittesten. Het is het werk van Aaike Deschuytter, Jolien Buysse, Victor Declat, Brent Descheemaecker, Niels Boelens en Yarne Plasschaert. “In de boerderijgame worden traditionele volksspelen en kennisvragen over de land- en tuinbouw, gecombineerd met de hedendaagse technieken van een app”, zeggen de jongeren. “Je wordt via de app naar verschillende locaties op de boerderij gestuurd, waar je telkens een opdracht moet uitvoeren. Het ludieke en educatieve is hier belangrijk.”

Je kan de app zondag uittesten op de Schoolhoeve langs de Tieltsesteenweg in Eeklo, van 13.30 tot 15.30 uur.