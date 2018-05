Ontbijtactie op vaderdag 31 mei 2018

Nog tot en met 4 juni kan je inschrijven voor de actie die de CD&V-vrouwen op zondag 10 juni al voor de achttiende keer organiseren. Er wordt ontbijt aan huis gebracht. Een ontbijtpakket kost 7 euro per stuk. Voor een familiepakket voor vier personen kost 26 euro. "Het ontbijtpakket wordt gratis aan huis bezorgd bij de inwoners van Eeklo", zegt Ann Dellaert. "De opbrengst van de ontbijtactie wordt geschonken aan Koester, een project van het Kinderkankerfonds van het UZ Gent."





Inschrijven bij Ann Dellaert, Roze 107 in Eeklo of op 0486/12.68.82.





(JSA)