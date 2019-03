Ongeval met vrachtwagen en personenwagen op N49: “Geen zwaargewonden” JDG

06 maart 2019

23u29 0 Eeklo Een vrachtwagen en een personenwagen raakten woensdagavond betrokken bij een verkeersongeval op de N49 in Eeklo, net voor de verbrandingsoven. Het verkeer richting Maldegem moest hierdoor tijdelijk over één rijstrook. “Bij het ongeval raakte niemand zwaargewond”, klinkt het bij de politie.

De feiten vonden rond 20.30 uur plaats op de N49 richting Maldegem, juist voor versmalling aan de wegenwerken. Over de exacte omstandigheden van het ongeval is momenteel nog geen duidelijkheid. Brandweer, politie en een ambulance kwamen ter plaatse. “Bij het ongeval raakte niemand zwaargewond", weet Marino Longeville van de politiezone Meetjesland Centrum. Hoeveel personen betrokken waren bij het ongeval én of ze al dan niet lichtgewond zijn, is voorlopig niet duidelijk. Het verkeer moest richting Maldegem tijdelijk over één rijstrook. Doordat de feiten ‘s avonds plaatsvonden, veroorzaakte het incident al met al weinig verkeershinder.