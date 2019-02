Ongeval aan Moeie: fietser (74) met hoofdwonde overgebracht naar ziekenhuis Jeffrey Dujardin

20 februari 2019

17u52 0

Op het kruispunt Moeie met de Zandstraat in Eeklo gebeurde dinsdag een verkeersongeval. Een 49-jarige bestuurder van een personenwagen kwam er in aanrijding met een 74-jarige fietser uit Eeklo. De fietser werd met een hoofdwonde, maar buiten levensgevaar, overgebracht naar AZ Alma in Eeklo. De bestuurder van de personenwagen legde een negatieve ademtest af.