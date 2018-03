Ongedeerd na aanrijding met vrachtwagen WOUTER SPILLEBEEN

01 maart 2018

Een 39-jarige fietsster uit Sint-Laureins is ongedeerd nadat ze gisterochtend op de Ovonde in de Molenstraat in Eeklo werd aangereden door de vrachtwagen van een 52-jarige Serviër. De vrouw kwam bij de aanrijding ten val. Haar fiets werd beschadigd, maar ze kwam er zelf zonder kleerscheuren van af.