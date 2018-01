Ondernemer Jérôme Cretel (72) overleden 02u42 1

Eeklo rouwt om het overlijden van ondernemer Jérôme Cretel. In 2011 kreeg de man nog de Lifetime Achievement Award op de Theo's, de tweejaarlijkse ondernemersprijzen in Eeklo. Jérôme was de man achter de nv Cretel, een firma gespecialiseerd in ontvelmachines voor de vlees- en visindustrie. De zaak startte in 1971 in Bassevelde en kwam in 1981 in Eeklo terecht en werd wereldwijd een succes. Twee jaar geleden gingen Jérôme en zijn vrouw Marleen Van Hecke van de rust genieten in het landelijke Watervliet. Daar is hij ook overleden. Hij laat een echtgenote, twee kinderen en drie kleinkinderen achter. De uitvaart wordt gehouden op donderdag 11 januari om 9.30 uur in de kerk van Watervliet. (JSA)