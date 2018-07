Omstreden sproeier aan Sportpark overdag uit 23 juli 2018

De omstreden sproei-installatie aan het nieuwe Sportpark van Eeklo wordt overdag uitgeschakeld. Door de waterschaarste is het niet langer verantwoord om het nieuwe gras aan het Sportpark dag en nacht te blijven besproeien. Er was deze maand al wat commotie ontstaan omdat de stad het nieuwe gras maar bleef besproeien. Nu de provinciegouverneur een verbod oplegt voor waterverspilling, neemt ook de stad Eeklo de nodige maatregelen.





"De sproei-installatie zoals die er enkele weken stond, werd weggenomen", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "We gaan nu water oppompen uit een bevaarbare waterloop en dat in ons waterreservoir tanken. Dan kunnen we 's avonds na 20 uur de heuvel met het pas aangelegde gras besproeien, zonder dat we daar leidingwater voor nodig hebben. Dat is perfect conform het besluit van de gouverneur. Voor de rest zijn wij als stad zeer zuinig in ons watergebruik voor de rest van de stadsgebouwen en het openbaar domein."





