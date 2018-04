Oldtimers starten nieuw rittenseizoen 23 april 2018

De Meetjeslandse Oldtimer Club uit Eeklo heeft gisteren het startschot gegeven van het nieuwe rittenseizoen in en om het Meetjesland.





Het was gisteren watertanden voor de echte autoliefhebbers op de parking van feestzaal 't Sparrenhof in de Brugsesteenweg in Eeklo.





"We zijn het nieuwe seizoen meteen gestart met een leuk record", zegt voorzitter Benjamin Blomme. "We hadden meer dan 55 bolides die voor 1970 gebouwd zijn. Eerst kon iedereen ze bewonderen op de parking van het Sparrenhof, en dan hebben we een eerste rit gedaan door het Meetjesland en het Brugse Ommeland. Het stof is definitief van onze auto's gewaaid. Hopelijk volgen er nog meer van die zonnige ritten." (JSA)