OCMW verhuist eind dit jaar naar Zuidkaai 15 maart 2018

De diensten van het OCMW van Eeklo zullen eind dit jaar verhuizen naar de site van de Zuidkaai aan de Zuidmoerstraat. Daar is nu al een grote welzijnscampus met heel wat sociale diensten en hulpverlening. "We zijn het gebouw Athene op de Zuidkaai aan het opknappen", zegt OCMW-voorzitter Danny Smessaert (CD&V+). "Voor het einde van het jaar zal het OCMW naar daar verhuizen. Het is de bedoeling om het huidige OCMW-gebouw in de Visstraat 16 dit jaar nog te verkopen. De opbrengst van die verkoop zal meteen geïnvesteerd worden in onze lopende projecten." (JSA)