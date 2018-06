Nu ook drugspreventie in kleuterschool 11 juni 2018

02u32 0 Eeklo De stad Eeklo gaat de drugspreventie op de scholen fors uitbreiden. Zelfs leerkrachten uit het kleuteronderwijs krijgen binnenkort al opleidingen.

De stad Eeklo werkt samen met De Sleutel, dat preventie, opvang en werkgelegenheid biedt aan mensen met drugsproblemen en risicogroepen. Bestaande lessenpakketten die elders al succesvol in Vlaanderen gebruikt worden, zullen nu ook beschikbaar gesteld worden voor leerkrachten uit Eeklo.





"Als we het over drugspreventie hebben, dan hebben we het niet alleen over echte drugs", zegt schepen Ann Van den Driessche (CD&V+).





Gamen en suiker

"Ook andere verslavingen zoals gamen of te veel suiker vallen daar onder. We gaan in september zelfs starten met een specifieke opleiding voor kleuterleerkrachten. Een volledig nieuw initiatief voor de stad Eeklo. Dat gaat vooral over omgaan met emoties en kleuters leren hoe ze gevoelens moeten uitdrukken. Ook kleuters kan je al weerbaar maken. Natuurlijk gaan we het in de kleuterklassen niet over echte drugs hebben."





Ook leerkrachten van de eerste graad secundair onderwijs in Eeklo zullen volgend schooljaar in september een cursus kunnen volgen over drugspreventielessen. Specifiek voor de leerlingen zal volgend schooljaar in alle Eeklose secundaire scholen een projectdag rond drugspreventie gehouden worden. Dat zal onder andere gebeuren met film, toneel en getuigenissen.





