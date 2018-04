Noor (17) tekent 25 Eeklose Helden BOEK BRENGT BEKENDE STADSGENOTEN VAN VROEGER IN BEELD JOERI SEYMORTIER

12 april 2018

02u34 0 Eeklo Noor De Dapper uit Eeklo is amper 17 jaar, en levert 25 portretten af van evenveel Eeklose helden van vroeger. Op basis van oude foto's, want zelf heeft ze die mensen nooit gekend. Haar portretten worden samen met uitgebreide interviews van Marc Van Hulle gebundeld in het boek 'Eeklose Helden'.

Auteur Marc Van Hulle (55) schreef tussen 1993 en 2003 in totaal 25 lange interviews met de Eeklonaren die bekend en berucht waren. Die verschenen toen in het heemkundig tijdschrift 'De Eeklose Dobbelgebakkene', maar geraakten nooit tot bij het grote publiek. Die interviews worden nu van onder het stof gehaald en in een boek gebundeld. Om er een meerwaarde aan te geven wordt niet met foto's gewerkt, maar met pentekeningen van een piepjonge Noor De Dapper.





Belgische frank

"Noor is een toptalent waarvan we nog heel veel zullen horen", zegt Marc Van Hulle. "Ze heeft prachtige portretten gemaakt. Jammer genoeg zijn er vandaag nog maar drie van de 25 helden in leven. Dat zijn Cesar Verstraete, Julien Van Den Driessche en ere-deken Roger Van Gele. In het boek zie je en lees je onder andere over toneeldiva Ivonne Van Acker, onderwijzer Willy De Zutter, biljartkampioen Aimé Immesoete, André Dellaert van 't Kaaiken en sportman Georges Debbaut. In de interviews vertelden zij zowat twintig jaar geleden voluit over hun leven, hun passie en hun werk. Ik heb niet veel aan de teksten veranderd. Enkel de spelling wat aangepast en ook de plaatsaanduidingen aangepast. Twintig jaar geleden had je het bijvoorbeeld nog over 't Voutje in Eeklo, maar dat is vandaag het Burgerhuis. Ik heb alles wel in Belgische frank laten staan om die authenticiteit toch te behouden."





Tien uren werk

De ontdekking van het boek is het tekentalent van Noor De Dapper. Zij is de dochter van drukker Steven De Dapper, de man achter De Zetterij en De Promeet. Noor volgt Vrij Beeldende Kunsten aan het Kunsthumaniora Brugge. "Ik ben nog jong, dus eigenlijk ken ik niemand van al die 25 helden", geeft Noor grif toe. "Ik heb mij voor de portretten gebaseerd op oude foto's. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk karakter in de tekeningen te leggen. Aan mijn eerste tekeningen heb ik tien uren gewerkt. Bij de laatste had ik het in de vingers en was ik soms al na een uurtje klaar. Welk portret het moeilijkst was? Eigenlijk mijn zelfportret op de kaft. Over jezelf ben je niet zo snel tevreden", zegt Noor al lachend.





Tot 7 mei kan je voorintekenen op het boek en betaal je 25 euro. Nadien kost het boek 30 euro. Lancering op 30 mei. Een deel van de opbrengst gaat naar vzw Heldenhuis.





Voor meer informatie kan je bellen naar het telefoonnummer 09/378.40.20 of een e-mail sturen naar steven@dezetterij.be.