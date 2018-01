Nog meer wegen dicht 02u45 0 Eeklo De komende weken en maanden zullen er in Eeklo nog heel wat wegen afgesloten worden voor werken.

Gisteren kon je in onze krant al lezen dat de Peperstraat dicht gaat van maandag 15 januari tot eind februari. En dat nu de Vrombautstraat nog maar net weer open is, nadat ze maanden dicht ging voor werken.





Nu raakt bekend dat ook de Nijverheidskaai dicht gaat vanaf eind februari en dat voor zowat twee maanden. Dat is nodig omdat daar rioleringswerken gepland staan. Ook in de Zandvleuge moet dit voorjaar nog een groot werk gebeuren. Die straat zal wellicht vanaf begin maart afgesloten worden voor alle verkeer.





"Er zijn veel werken in onze stad en dat brengt inderdaad hinder met zich mee", beseft burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Maar het zijn belangrijke werken die nodig zijn. Er zijn politici die vinden dat het allemaal wat te veel is in een verkiezingsjaar, en dat we die hinderlijke projecten beter zouden doorschuiven naar volgend jaar. Maar daar heb ik mij zwaar tegen verzet. Die werken zijn nodig voor Eeklo. Zo duwen we onze stad vooruit", zegt Koen Loete. (JSA)