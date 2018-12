Noël en Diana vieren diamanten feest Joeri Seymortier

31 december 2018

15u06 0 Eeklo Noël De Vlieger en Diana Goethals uit de Pastoor Bontestraat in Eeklo hebben hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd.

Na hun huwelijk heeft het diamanten koppel kort in Sint-Laureins gewoond, maar ze zijn snel terug in Balgerhoeke gaan wonen. Noël en Diana hebben twee kinderen, twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Ze leerden elkaar kennen op de kermis van Sint-Margriete. Noël heeft gewerkt in een weverij, en later als bode van het ziekenfonds. Diana heeft eerst voor de kinderen gezorgd, en werd later poetshulp. Noël was goochelaar als hobby. Diana houdt van televisie kijken en lezen.