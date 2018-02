NMBS schrapt bouw nieuw stationsgebouw STAD START METEEN MET ONTWIKKELINGEN NIEUWE PLANNEN JOERI SEYMORTIER

08 februari 2018

02u39 0 Eeklo De NMBS schrapt de plannen voor de bouw van een nieuw station in Eeklo. Dat nieuwe station zou op de kop van de sporen komen, omdat Eeklo toch een eindstation is. Maar de voorziene budgetten worden door de NMBS uit het meerjarenplan gehaald. De stad en NMBS gaan nu wel aan nieuwe plannen werken, die een nieuw en kleiner stationsgebouw voorzien, iets verderop in de buurt van de Brantano. Wanneer dat er kan komen, is zeer de vraag.

De bouw van een nieuw station voor Eeklo zou eerst voor dit jaar zijn, maar werd een tijd geleden al doorgeschoven naar 2020. NMBS legde eerder deze week de nieuwe meerjarenplanning op tafel. Daaruit blijkt van een nieuw station in Eeklo geen sprake meer te zijn.





"We waren als stad zwaar ontgoocheld toen we moesten vernemen dat het plan om een nieuw stationsgebouw te bouwen, simpelweg geschrapt werd", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Er stappen elke dag meer dan 900 reizigers op de trein in Eeklo, waardoor wij een cruciaal ankerpunt zijn voor het openbaar vervoer voor een groot deel van het Meetjesland en Gent. We zijn deze week meteen rond de tafel gaan zitten met de mensen van de NMBS en hebben een akkoord bereikt dat we aan een nieuw plan mogen beginnen. Het eerder geplande stationsgebouw op de kop van de sporen komt er niet. We zouden nu gaan voor een kleiner stationsgebouw, recht tegenover de brandweer. Dat is ongeveer ter hoogte van schoenwinkel Brantano. Het zou een stationsgebouw worden zonder loketten, maar met automaten. Een aangename wachtruimte waar je met de laptop ook wat kan werken wanneer je op de trein wacht."





Vrije ruimte

Door het stationsgebouw op te schuiven richting Waarschoot, komt er tussen het Oostveld en dat nieuwe stationsgebouw heel wat ruimte vrij. "Daar kunnen we creatief mee omgaan", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "We zouden vanuit de Zuidmoerstraat een rechtstreekse doorsteek kunnen maken richting Schaperijstraat. Dat zou de Oostveldstraat veel ontlasten. Op de gronden van het huidige stationsgebouw is er plaats voor parkeergelegenheid en eventueel voor bebouwing. Ja, we waren eerst ontgoocheld dat Eeklo plots niet meer in de meerjarenplanning staat. Maar dat opent nu wel perspectieven voor een nieuw en nog beter plan."





Aanpassingen station

Wanneer dat nieuwe plan uitgerold kan worden, is koffiedik kijken. Tot 2022 staat Eeklo alvast niet meer in het financieel meerjarenplan van de NMBS. De komende jaren zal het bestaande station wel nog wat aangepast worden, zodat het een meer aangename wachtruimte wordt.





"We hebben onlangs elke ochtend twee extra piekuurtreinen gekregen en hebben nu ook op zaterdag elk uur een trein naar Gent, in plaats van om de twee uur. Zaken die eigenlijk nog te weinig bekend zijn bij de inwoners van de stad en Gent. Het station van Eeklo is echt nog niet afgeschreven, maar klaar voor een nieuwe toekomst", zegt Loete nog.