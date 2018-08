Nieuwigheden in Kunstacademie: van modelteken tot keuzevak 'Musical' 30 augustus 2018

De Kunstacademie van Eeklo begint op 1 september het nieuwe academiejaar met een pak nieuwigheden.

De Kunstacademie van Eeklo is een stek voor meer dan 1.600 leerlingen. Die komen uit alle hoeken van het Meetjesland. "We pakken dit academiejaar uit met een pak nieuwigheden", zegt directeur Roos Lauwaert. "In de eerste graad kan je vanaf nu starten met woord of muziek. Wie muziek kiest, kan vanaf nu bij de start ook meteen al een instrument kiezen. In de opleiding muziek en woord kunnen volwassenen na de vierde graad nu ook een vervolgtraject kiezen en zich verder specialiseren in plaats van af te studeren. In de richting Beeld kunnen volwassenen voortaan in alle richtingen een specialisatie volgen, ook in het zeefdrukatelier. Ook nieuw vanaf 1 september is het keuzevak Musical en Muziektheater. Dat kan je volgen in de derde en vierde graad, voor jongeren vanaf 15 jaar en voor volwassenen."





ART-uur

Ook nieuw in het aanbod is het modeltekenen. Dat werd tot nu als onderdeel van een pakket aangeboden, maar vanaf nu wordt dat een aparte richting. Daarvoor wordt ook het nieuwe atelier 'Levend Model' geopend. Tenslotte is er ook goed nieuws voor de jongste creatievelingen. ART-uur, dat zijn de lessen voor de kinderen van 6 en 7 jaar waar muziek, beeld en woord gemengd worden, krijgt nu een vaste structuur in de Academie.





De hele maand september krijgen nieuwkomers proefbonnen voor twee gratis lessen.





Voor meer informatie kan je terecht op www.eeklo.be. (JSA)