Nieuwe regel: jeugd krijgt eerste woord op gemeenteraad in Eeklo Joeri Seymortier

01 februari 2019

11u47 0 Eeklo De jongste gemeenteraadsleden komen voortaan eerst aan het woord in de gemeenteraad van Eeklo.

Al jarenlang is het de traditie dat de raadsleden met de meeste jaren dienst eerst hun zegje mogen doen op de gemeenteraad van Eeklo. Nicole De Munter (Open Vld), de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, draait dat systeem nu helemaal om. “Wij laten heel bewust de jongste gemeenteraadsleden eerst aan het woord”, zegt Nicole De Munter. “Onze manier om de jeugd meer te betrekken bij de politiek. Wij willen echt de stem van de jongeren horen. Vroeger kwamen zij vaak als laatste aan het woord, en dan was alles vaak al gezegd. Het is echt moeilijk om jongeren te vinden die actief willen deelnemen aan de politiek. Door ze in de debatten naar voor te schuiven, willen we jongeren meer motiveren. We maken ze duidelijk dat ze hier echt kansen krijgen, en hier eerst het woord mogen nemen. We hopen op termijn dat dit ook jongeren zal aanzetten om op een lijst te gaan staan.”

De nieuwe regel is niet naar de zin van Hilde Lampaert van N-VA, die niet inziet waarom zij haar leeftijd openbaar bekend zou moeten maken aan de voorzitter van de raad.