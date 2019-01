Nieuwe ploeg zet verbouwing CC on hold Dossier ligt klaar voor start, maar zal dat wel gebeuren? Joeri Seymortier

07 januari 2019

11u10 0 Eeklo Komt de geplande verbouwing van Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo er of niet? Dat is een van de zwaarste knopen die de nieuwe bestuursploeg zo snel mogelijk moet doorhakken. Het dossier ligt klaar op tafel, maar de nieuwe ploeg wil onderzoeken of er geen andere dossiers voorrang moeten krijgen. “Ook in de Academie zijn dringende werken nodig. We moeten keuzes maken”, klinkt het.

Op 1 april zouden de verbouwingswerken aan Cultuurcentrum De Herbakker starten. De stad Eeklo had de plannen al voorgesteld, en er ligt twee miljoen euro aan de kant. Het licht werd vorig jaar op groen gezet door de gemeenteraad van Eeklo. Maar nu de ploeg van SMS, Open Vld en Groen de fakkel overneemt, is het plots niet meer zeker dat die werken effectief uitgevoerd zullen worden. Starten op 1 april is sowieso al niet meer mogelijk. De nieuwe bestuursploeg van Eeklo moet zo snel mogelijk beslissingen nemen.

“Het dossier van het Cultuurcentrum is een van de eerste dossiers die het nieuwe schepencollege zal behandelen”, zegt kersvers burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Sowieso kunnen we nu al zeggen dat starten op 1 april gewoon onmogelijk wordt. Als we toch kiezen om met deze verbouwingen door te gaan, dan zal er ten vroegste in september kunnen gestart worden. Maar we moeten alle dossiers nog eens naast elkaar leggen. Ook in de Academie zijn er dringend investeringen nodig. Volgens mij zijn die werken zelfs dringender dan de werken in De Herbakker. Er komen 1.600 leerlingen naar onze Academie, dus daar staat voor ons de veiligheid absoluut voorop. Vandaar dat de twijfel er bij de nieuwe ploeg ook gekomen is. De broodnodige werken in de Academie kosten anderhalf miljoen euro, de verbouwing van De Herbakker zou twee miljoen euro kosten, en het Sportpark kost de stad ook elk jaar al meer dan een miljoen euro. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Of het nog wel kan om de stekker uit het dossier van De Herbakker te trekken? Er is nog geen toewijs, dus dat kan zeker. Maar het is zeker nog niet gezegd dat we dat ook effectief gaan doen. Het dossier wordt in de weegschaal gelegd. We willen snel beslissen, zowel voor de uitbaters van De Bakkerei als voor de mensen die aan de programmatie van ons Cultuurcentrum werken.”

Minst belangrijk?

Rita De Coninck (CD&V) was tot voor kort schepen van Cultuur en betreurt de gang van zaken. “Ik kan alleen maar hopen dat de nieuwe ploeg de juiste keuzes maakt”, zegt Rita De Coninck. “Cultuur is voor veel mensen jammer genoeg het minst belangrijke departement van een stad. Maar voor een stad van de toekomst is cultuur in al haar facetten net heel belangrijk. We hebben in Eeklo heel goede medewerkers en vrijwilligers binnen de cultuur. Laat deze mensen niet in de kou staan!”, roept de afgetreden cultuurschepen nog op.