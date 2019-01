Nieuwe ploeg beslist: verbouwing CC De Herbakker start niet voor zomer 2020 Cultuurtempel blijft komend theaterseizoen toch open Joeri Seymortier

11 januari 2019

11u28 0 Eeklo De geplande verbouwing van CultuurCentrum De Herbakker in Eeklo gaat niet van start op 1 april zoals gepland, maar ten vroegste in de zomer van 2020. Er wordt nu in allerijl toch nog naar een programmatie gezocht voor het komende theaterseizoen. Ook de foyer De Bakkerei kan dus komend seizoen gewoon open blijven.

De nieuwe bestuursploeg van SMS, Open Vld en Groen had eerder al gezegd vragen te hebben bij het dossier van de grote verbouwing van De Herbakker. Die werken zouden op 1 april starten en twee miljoen euro kosten. Maar daar steekt het nieuwe schepencollege nu een stokje voor. De werken worden nu al zeker een jaar uitgesteld. Ook de plannen zelf worden binnenkort herbekeken. Wellicht zullen die er toch niet uitzien, zoals nu gepland.

“De plannen werden door de vorige bestuursploeg wel voorgesteld, maar het bestek is nog altijd in opmaak”, zegt de nieuwe burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “We kunnen dat bestek ten vroegste eind deze maand hebben. De werken op 1 april starten is dus gewoonweg niet haalbaar. De werken halfweg een cultuurseizoen nog starten, lijkt ons dan ook weer niet ideaal. We willen komend seizoen geen ‘cultuurgat’, en hebben dus beslist dat De Herbakker voor het theaterseizoen 2019-2020 open blijft. Schepen Isaura Calsyn heeft samen gezeten met de diensten, en het is nog perfect mogelijk om nu een degelijk en kwaliteitsvol programma samen te stellen voor het komende seizoen. Daar wordt nu met man en macht aan gewerkt.”

Prioriteiten

Het nieuwe schepencollege van Eeklo is nog maar twee weken aan de slag. Naar eigen zeggen hebben de politici vastgesteld dat er in veel domeinen heel wat investeringen dringend noodzakelijk zijn. “Het gaat om een pak wegenwerken, en stadspatrimonium waaronder het stadhuis, het voetbalterrein Zandvleuge, en de afwerking van het Sportpark en omgeving. Ook in de culturele sector zijn dringend werken nodig, waaronder de dringende renovatie en aanpassing van de Kunstacademie. De geplande werken in De Herbakker moeten dan ook ingepast worden in het totale kostenplaatje. Ze zullen het voorwerp uitmaken van een begrotingswijziging en aanpassing van de meerjarenplanning. Of de plannen zullen uitgevoerd worden zoals ze nu uitgetekend zijn? Ook dat zullen we herbekijken en beoordelen”, zegt burgemeester Vandevelde.

Bakkerei

Cultuurcafé De Bakkerei kan dus een seizoen langer open blijven. Eind vorig jaar werd de concessie wel aangepast, waardoor de uitbaters nu tot het einde van de werken geen concessie moeten betalen. Ook al mogen ze nu zeker nog een jaar open blijven, toch blijft dat zo. “Dat is contractueel vastgelegd. Ook dit jaar zullen de uitbaters dus geen concessie moeten betalen”, klinkt het nog.