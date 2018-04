Nieuwe Casa opent zaterdag 11 april 2018

Interieurwinkelketen Casa opent op zaterdag 14 april de nieuwe winkel in het centrum van Eeklo. Je kan die vinden in de Stationsstraat 27.





Eind vorige maand sloot de Casa op het Krugercentrum de deuren. Casa wil heel wat winkels vernieuwen volgens hun nieuwste winkelconcept. "In ons nieuw winkelconcept hebben we een nieuw assortiment, op basis van drie hedendaagse stijlen", zegt Andrea Stesmans van Casa. "De eerste 200 klanten krijgen zaterdag een gratis Casa-winkeltas aangeboden. In het kader van onze nieuwe strategie kregen al heel wat winkelpanden in Vlaanderen een update. Voor sommige winkels betekende dit zelfs een verhuizing naar een nieuwe, commercieel interessantere locatie. Dit is nu ook het geval voor Eeklo. We merken dat klanten steeds meer gericht zijn op fun-shopping in de stadscentra. Onze nieuwe locatie is daarom uitermate geschikt. De medewerkers van de oude Casa zullen opnieuw aan de slag gaan in de nieuwe vestiging." (JSA)