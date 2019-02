Nieuwe bevolkingscijfers: overal in de buurt extra inwoners (behalve in Zulte) Deinze grootst met 43.518 inwoners, Kaprijke kleinst met 6.433 Joeri Seymortier

08 februari 2019

16u43 15 Eeklo Alle gemeenten in het Meetjesland en de streek rond Deinze hebben er het voorbije jaar extra inwoners bij gekregen. Enkel Zulte gaat lichtjes achteruit, maar dat cijfer is verwaarloosbaar. Met de gemeentefusies hebben we er in onze regio wel een paar kleppers bij. Deinze staat met stip bovenaan, en heeft nu welgeteld 43.518 inwoners.

De overheid heeft de bevolkingsaantallen van alle gemeenten in Vlaanderen bekend gemaakt. In onze regio is Deinze met stip de grootste stad. Na de fusie met Nevele zijn er daar nu 43.518 inwoners. Een hele klus voor burgemeester Jan Vermeulen om zoveel mogelijk van die inwoners persoonlijk te leren kennen. “Sinds de fusie is het besturen van de stad Deinze helemaal anders geworden”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Je voelt echt dat dit een veel grotere stad is nu. Het is helemaal anders werken. Vergelijk het met een voetbalclub die kampioen speelt, naar een hogere klasse opschuift, en ook nog eens spelers van een andere ploeg in het team moet schuiven. Ik denk wel dat Deinze op termijn kan groeien naar een stad van een kleine 50.000 inwoners. Dat is nog altijd een stad op mensenmaat, en dat is ook wat ik wil. Ik wil een burgemeester tussen de mensen zijn.”

Evergem

Na Deinze staat Evergem op de tweede plaats met nu 35.430 inwoners. Dat zijn er zowat 220 meer dan een jaar voordien. Evergem groeit elk jaar met 200 tot 400 inwoners en zegt die groei bewust wat te willen remmen, omdat de gemeente niet te snel zou groeien.

Fusiegemeenten

Op de plaatsen drie en vier staan opnieuw twee fusieproducten. Aalter heeft sinds de fusie met Knesselare 28.887 inwoners. Dat is meer dan dat de twee gemeenten een jaar geleden apart hadden. Lievegem staat nu op de derde plaats, wat het aantal inwoners betreft. Zomergem, Waarschoot en Lovendegem hebben nu 26.210 inwoners. Ook dat is net iets meer dan de drie gemeenten apart, een jaar geleden.

Zulte zakt

Maldegem heeft vandaag 23.767 inwoners en is een kleine honderd inwoners gestegen. Eeklo heeft 21.122 inwoners en dat zijn er ruim 250 meer dan een jaar geleden. Dan volgt Zulte met 15.709 inwoners, precies vier minder dan een jaar geleden, en ook de enige gemeente in onze regio die er op achteruit gaat. “Het is dan ook niet ons doel om als gemeente elk jaar fors te groeien in inwonersaantal”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “Wij zijn een gemeente met voldoende bestuurskracht, en toch dicht bij de mensen. Natuurlijk gaan we de komende jaren nieuwe woonwijken ontwikkelen, en jonge gezinnen kansen geven. Wij zijn graag een sterke gemeente, tussen de twee toffe steden Waregem en Deinze.”

Dorpjes

Assenede heeft 14.429 inwoners en is ook meer dan 200 koppen gestegen. Zelzate klopt af op 12.836 inwoners, en wint zowat 150 zieltjes. Ook de kleinere dorpjes onderaan de tabel winnen inwoners bij: Sint-Laureins heeft vandaag 6.785 inwoners en Kaprijke heeft er 6.433.