Nieuwe bestuursploeg stelt beleidsplan voor op 18 maart Joeri Seymortier

21 december 2018

11u32 0 Eeklo De nieuwe bestuursploeg van SMS, Open Vld en Groen in Eeklo wil haar beleidsplan klaar hebben tegen 18 maart volgend jaar.

Vanaf januari neemt een nieuwe bestuursploeg het over in Eeklo, en krijgt de stad met Luc Vandevelde van SMS ook een nieuwe burgemeester. Achter de schermen wordt nu al volop gewerkt aan de opmaak van een beleidsplan. Dat is een document waarin staat wat de beleidsploeg de komende zes jaar met de stad van plan is. “Het is de bedoeling dat het beleidsplan voorgesteld wordt op de gemeenteraad van maart, dat is op maandag 18 maart 2019”, zegt toekomstig burgemeester Luc Vandevelde. “We zijn volop met de voorbereidingen bezig. Ik kan nu al zeggen dat het geen groen, blauw of SMS-plan zal worden, maar echt wel een plan dat Eekloos kleurt. Het is onze bedoeling om boven alle partijen heen oplossingen te zoeken waar heel Eeklo alleen maar beter van wordt.”