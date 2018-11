Nieuwbakkers en Herbakkers samen in een boek Joeri Seymortier

13 november 2018

12u00 1 Eeklo Vijftig Eeklonaars en ‘nieuwe Eeklonaars’ doen hun verhaal in een nieuw boekje: ‘Nieuwbakkers delen met Herbakkers’.

Het Vermeylenfonds en De Verstelling hebben de handen in elkaar geslagen voor een nieuw boek. De verhalen komen van geboren Eeklonaars, maar vooral ook van mensen met een andere achtergrond die voor een nieuwe thuis in Eeklo gekozen hebben. “We brengen mooie verhalen van nieuwe Herbakkers, die we eigenlijk Nieuwbakkers noemen”, zegt Soraya Libert. “Iedereen vertelt zijn of haar verhaal. Uiteindelijk is de zoektocht naar een betere toekomst de rode draad in het boek geworden.”

De boekvoorstelling vindt plaats op zaterdag 17 november om 19 uur in jeugdcentrum Kubiek in de Kerkstraat 21 in Eeklo. Gratis toegang. Het boekje bestellen kan via info@vermeylenfonds.be. Je betaalt 15 euro en 5,5 euro verzendkosten als je het niet zelf kunt ophalen.