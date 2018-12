Nieuw zwembad wordt waterspeeltuin tijdens kerstvakantie Joeri Seymortier

22 december 2018

11u06 0 Eeklo Vanaf dit weekend tot en met zondag 30 december wordt het nieuwe Verbauwenbad in Eeklo omgetoverd tot een grote waterspeeltuin.

Sinds de opening deze zomer zijn er al meer dan 60.000 bezoekers gepasseerd in het nieuwe zwembad van Eeklo. “Speciaal voor de peuters, kleuters en kinderen van het lager onderwijs worden tijdens de kerstvakantie waterspeeltuigen in het ruime, extra verwarmde instructiebad gelegd voor een namiddag waterplezier”, zegt schepen Dirk Van de Velde (CD&V). “Voor de allerjongsten is er ook het aparte ploeterbadje van 35 en 45 centimeter diepte, zodat het nieuwe zwembad in het Eeklose sportpark een waterspeelparadijs is voor de jonge kinderen. In het sportbad worden ook de opblaasbare attracties gelegd, speciaal voor de tieners en jongvolwassenen.”