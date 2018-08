Nieuw zwembad opent vandaag 01 augustus 2018

02u26 0

Vandaag, woensdag 1 augustus, gaat het nieuwe Verbauwenbad in Eeklo eindelijk open voor het grote publiek. Het feestelijk openingsweekend werd al een maand geleden gehouden, maar na dat feest moest het zwembad al meteen weer dicht voor het publiek. Er waren enkele lekjes ontdekt in de badkuip, waardoor de stad het project van 9,5 miljoen euro niet wou opleveren. De aannemer heeft de laatste tekortkomingen weggewerkt, en daardoor kan vanaf vandaag wel gezwommen worden.





De eerste zwemmers kunnen vandaag om 14 uur het zwembad induiken. Tijdens de schoolvakanties is het zwembad elke dag open vanaf 14 uur. Op maandag, woensdag en vrijdag tot 19 uur, op dinsdag en donderdag tot 21.15 uur, en op zaterdag tot 17 uur. Op zondag kan er telkens gezwommen worden van 9 tot 12.30 uur. Een zwembeurt voor volwassenen kost 3 euro voor inwoners van Eeklo en 3,50 euro voor niet-Eeklonaars. Kinderen jonger dan 6 jaar betalen 1,50 euro en tussen de 6 en 12 jaar betaal je 2,50 euro. (JSA)