Nieuw zwembad nu al geplaagd door schimmel (en veel te gladde vloeren) Kinderziektes blijven opduiken bij Verbauwenbad in Eeklo Joeri Seymortier

29 januari 2019

16u28 0 Eeklo Het nieuwe zwembad in Eeklo heeft zes maanden na de opening al last van schimmel. In de voegen tussen de vloer en wandtegels zie je nu al op verschillende plaatsen zwarte schimmel. Ook de veel te gladde vloeren rond het zwembad blijven voor problemen zorgen. Het nieuwe stadsbestuur wil de problemen zo snel mogelijk oplossen.

Het Verbauwenbad op het stedelijke Sportpark van Eeklo opende op het einde van de zomer en lokt sindsdien duizenden zwemmers naar de hoofdstad van het Meetjesland. Maar er blijven problemen de kop opsteken. “De voegen tussen de vloer en wandtegels in de douches zitten nu al vol zwarte schimmel”, zegt Danny Plaetinck (N-VA). “Dat oogt heel erg vies als je daar op je blote voeten staat te douchen. Hoe kan het nu dat een splinternieuw zwembad na amper een half jaar al last heeft van schimmel? Ons oud zwembad was niet meteen het properste van de regio, en we mogen met het nieuwe zwembad niet diezelfde weg opgaan. Het nieuwe zwembad is het paradepaardje van onze stad: hou het zo en zorg voor een degelijk onderhoud!”

Schepen Marc Windey (SMS) bevestigt de schimmelproblemen. “We hebben de schimmel bij de voorlopige oplevering ook al opgemerkt”, zegt de schepen. “Na onderzoek blijkt dat de schimmels het gevolg zijn van een verkeerd soort siliconen dat gebruikt werd. De aannemer heeft beloofd om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.”

Slippertjes

Ook de gladde vloeren rond het zwembad blijven voor ergernis zorgen. Volgens gemeenteraadslid Danny Plaetinck zijn er dagen met meer dan tien valpartijen. “De vloer in het zwembad is inderdaad veel te glad. Met natte voeten maak je er te snel een slippertje”, zegt schepen Windey. “Heel raar, want de vloer werd ook al in andere zwembaden gebruikt, en daar zijn er geen problemen. We gaan de zwembadvloer nu een beetje ruwer proberen maken, met fijne groeven. Specialisten zoeken verder naar een geschikte oplossing”, zegt de schepen.

Meer bezoekers

De stad Eeklo noemt de problemen in het zwembad niet veel meer dan wat kinderziekten. Marc Windey was vroeger vanuit de oppositie nooit een grote voorstander van het zwembad. Maar het zwembad is nu wel zijn bevoegdheid. “Het bezoekersaantal in ons nieuw zwembad is maal drie of maal vier, in vergelijking met het oude bad. Een grandioos succes. Ik heb destijds inderdaad tegenwind geboden. Vooral omdat het prijskaartje zo hoog was, en de investering zo zwaar woog op de stad. Ik had de bouw van het zwembad liever op regionaal niveau gebracht, maar het is een project op Eekloos niveau geworden. Het is nu wat het is. We gaan proberen dit prachtige Sportpark zoveel mogelijk te laten bezetten, door recreanten en mensen die aan competitiesport doen”, zegt schepen Marc Windey nog.