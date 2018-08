Nieuw zwembad goedgekeurd voor competitie 24 augustus 2018

Het nieuwe zwembad van Eeklo, het Verbauwenbad, mag gebruikt worden voor officiële competities en zwemwedstrijden. Aan deze erkenning gaat een strenge procedure vooraf. "Ons Verbauwenbad is door een landmeter volledig opgemeten, en dat in opdracht van de Vlaamse Zwemfederatie", zegt schepen van Sport Dirk Van de Velde (CD&V). "Het is minutieus gemeten op grootte, diepte, aantal banen en de breedte van de banen. Alles werd goed bevonden. Er kunnen vanaf nu officiële competities georganiseerd worden. Goed nieuws voor onze bloeiende zwemorganisaties." (JSA)