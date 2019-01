Nieuw stadsbestuur roept op om in februari geen alcohol te drinken Joeri Seymortier

09u26 0 Eeklo Het nieuwe stadsbestuur van Eeklo roept de stadsgenoten op om in februari massaal deel te nemen aan Tournée Minérale.

Het idee van Tournée Minérale is dat in de maand februari zoveel mogelijk mensen zich engageren om in de kortste maand van het jaar geen alcohol te drinken. “We roepen alle inwoners van Eeklo op om mee te doen aan deze actie”, zegt burgemeester Luc Van de Velde (SMS). “We gaan ook een team maken met personeelsleden en mandatarissen van de stad en OCMW Eeklo. Vorig jaar hadden we nog dertig personeelsleden en mandatarissen in ons team. Dit jaar wordt een gratis herbruikbare drinkbus voorzien voor alle deelnemers. Er volgen vanuit de stad nog een aantal andere acties in februari.”

Meer info en inschrijven kan via www.tourneeminerale.be