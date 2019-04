Nieuw rood gebouw langs N49? Dat is het nieuwe waterproductiecentrum van De Watergroep Joeri Seymortier

01 april 2019

10u32 5 Eeklo Ook al het nieuwe rode gebouw gezien langs de N49, op de grens van Eeklo met Kaprijke? Dat is het nieuwe waterproductiecentrum van De Watergroep.

De Watergroep heeft een nieuw waterproductiecentrum geopend, in de Waaistraat op de grens van Kaprijke met Eeklo. Het gebouw is ook goed te zien van op de Expresweg N49. Het gebouw wordt pas volgende maand officieel geopend, maar nu al is het nieuwe waterproductiecentrum in gebruik. En dat zullen ze vooral in Eeklo, Maldegem en Sint-Laureins merken. “Door het nieuwe waterproductiecentrum is het water dat daar uit de kraan komt een stuk minder hard”, zegt directeur Paul Suenens. “Hoe zachter het water is, hoe minder waspoeder je moet gebruiken. Het wasgoed is ook gevoelig minder hard en grauw. Je zal ook minder kalk zien aan kranen en in gootstenen.”