Nieuw plan voor autovrije markt in de maak WELLICHT GEEN PARKEERVERBOD VAN ZES WEKEN MEER DEZE ZOMER JOERI SEYMORTIER

24 januari 2018

02u34 0 Eeklo Eeklo werkt aan een nieuw experiment voor een parkeervrije markt tijdens de zomermaanden. Alle auto's zes of acht weken aan één stuk van de Markt weghalen, zal niet gebeuren. Het wordt een soort tussenoplossing, waarin zowel de stad als de horeca en handelaars rond de Markt zich kunnen vinden. Op de momenten dat de Markt parkeervrij is, moet er in ieder geval veel meer georganiseerd worden dan vorig jaar.

De stad is momenteel volop gesprekken aan het voeren met alle belanghebbenden. Op 18 februari moet de gemeenteraad van Eeklo definitief beslissen wat er deze zomer op de Markt zal gebeuren. Vorige zomer werd die zes weken volledig parkeervrij gemaakt, van 21 juli tot eind augustus. Dat werd maar eind juni beslist, zodat er veel te weinig tijd was om dingen te organiseren op die lege Markt. Gevolg: het plein stond niet vol met geparkeerd blik, maar veel meer dan een lege stenen vlakte was het ook niet.





"Bijna alle politieke partijen zijn er van overtuigd dat er deze zomer een nieuw experiment moet komen", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Wat het precies wordt, zijn we nog met alle partijen aan het uitzoeken. We willen landen tegen de gemeenteraad van 18 februari, en dan definitieve beslissingen nemen. Zo blijft er dit jaar wel tijd genoeg om alles degelijk voor te bereiden."





Over wat het plan wordt, houdt iedereen voorlopig de lippen stijf op mekaar. Wellicht wordt het niet één lange periode waarin de markt parkeervrij gemaakt wordt, maar zal met verschillende korte periodes gewerkt worden. Op die manier is er op kalmere momenten toch nog parkeerplaats op de Markt. Schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) was vorig jaar zowat de grootste tegenstander van de parkeervrije markt en blijft ook nu (nog) op de vlakte. "Ja, we denken met alle betrokkenen aan een nieuw experiment", zegt De Waele. "In ieder geval anders dan vorig jaar. Maar inhoudelijk is nog niets beslist. We streven naar een consensus en niet naar een conflictmodel."





WK voetbal

Dat er deze zomer iets gebeurt op de Markt, daar is iedereen ondertussen van overtuigd. Het feest zal zelfs vroeger beginnen, want ook de uitzendingen van het WK voetbal in juni zal op groot scherm op de Markt gebeuren. Groen en SMS zijn vragende partij om de koe snel bij de horens te vatten. "Vorig jaar werd de beslissing pas in juni genomen", zegt Lut De Jaeger (Groen). "Er was kunst- en vliegwerk nodig en dat was geen goede zaak. Het veroorzaakte gemor bij horeca en middenstand. We moeten de beslissing zo snel mogelijk nemen en alles goed voorbereiden."





Bij SMS willen ze deze zomer alle registers opentrekken. "Het kerstevent op de Markt heeft vorige maand bewezen dat een goede organisatie op onze Markt echt wel kan", zegt Marc Windey (SMS). "We moeten zo snel mogelijk beslissen en dan de verenigingen warm maken om tegen de zomer zoveel mogelijk te organiseren op de Markt. Ik vraag de stad ook om deze zomer een brokje Eeklo Kermis te laten terugkeren naar de Markt, en niet alles alleen maar in te zetten op het Herbakkersfestival. Breng toch als stad ook zelf weer wat leven op die Markt! Zorg voor iets van kermis in het hart van onze stad."