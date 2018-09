Nieuw openbaar bos aan Sint-Jansdreef Joeri Seymortier

03 september 2018

19u44 0 Eeklo Natuurpunt wil het Sint-Jansbos in Eeklo tegen volgende zomer openstellen voor het publiek.

Natuurpunt kocht de vier hectare bos deze zomer van het OCMW Brugge. Vlaams minister Joke Schauvliege gaf subsidie, en de stad Eeklo legde nog 30.000 euro extra op tafel. Het gaat om het bosje tussen de oude spoorwegbedding en de Sint-Jansdreef. “Vandaag kunnen we het bos nog niet openstellen voor het publiek omdat er eerst moet in gewerkt worden”, zegt Christine De Bie, voorzitter van Natuurpunt. “We gaan dreven maken in het bos, en moeten bepaalde bomen weghalen die ziek zijn. Dat is nodig voor de veiligheid, zodat die niet omvallen wanneer er bezoekers in het bos zijn. Er staan ook twee oude bunkers in het bosje. Die gaan we ook opwaarderen, zodat die weer een ideale overwinteringsplaats kunnen worden voor de vleermuizen. Wanneer het bos open gaat voor het publiek? We werken met vrijwilligers, dus dat is moeilijk te zeggen. Maar hopelijk kunnen we tegen volgende zomer van extra groen genieten aan de rand van onze stad.”

Langs de oude spoorweg komt ook een nieuw stuk fietspad, dat dwars door het nieuwe bosje zal lopen. De provincie neemt de kost van dat fietspad op zich. Wie de komende maanden wil meehelpen aan de werken in het nieuwe bos, kan contact opnemen met Filip Van den Bossche op 09/378.62.12.