Nieuw in het straatbeeld van Eeklo: hinkelen op het Van Hoorebekeplein (en er volgen nog leuke spelletjes) Joeri Seymortier

13 april 2019

11u51 0 Eeklo De stad wil meer spelelementen in het straatbeeld krijgen. De hinkeltegels op het Van Hoorebekeplein zijn een begin.

Ook al gezien dat je nu op het pleintje aan het Jenevermuseum in Eeklo kan hinkelen. De stad heeft gewone straattegels vervangen door gekleurde tegels met nummertjes. “We zijn op zoek naar manieren om spelelementen te integreren in het straatbeeld van Eeklo”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld), die het hinkelen meteen ook uitprobeerde. “Het hinkelspel op het Van Hoorebekeplein is een eerste test. We zien meteen dat mensen die passeren, spontaan gaan hinkelen. Dat smaakt dus naar meer. We onderzoeken wat nog allemaal kan, maar een levensgroot schaakspel lijkt mij ook wel leuk.”