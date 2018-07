Niels (20) geselecteerd voor 'Dove Duivels' SPELER VAN BALGERHOEKE EEKLO MAG NAAR EK IN STOCKHOLM JOERI SEYMORTIER

27 juli 2018

02u36 0 Eeklo Niels De Schepper (20) uit de Goochelaarstraat in Sint-Laureins is geselecteerd voor de Deaf Devils U21, de nationale voetbalploeg voor doven en slechthorenden. Volgende week vertrekt hij naar Stockholm om daar onze nationale driekleur te verdedigen op het Europees voetbalkampioenschap voor doven en slechthorenden.

Nu de hype van het wereldkampioenschap voetbal wat gaan liggen is, kunnen we nu supporteren voor de Deaf Devils. Onze nationale ploeg van doven en slechthorenden nemen van 1 tot 12 augustus deel aan het Europees voetbalkampioenschap voor doven en slechthorenden. Niels De Schepper speelt normaal voetbal bij de 'gewone' voetbalploeg van Balgerhoeke Eeklo, maar mag zich vanaf nu ook een Deaf Devil noemen.





"Ik ben geboren met een gehoorbeperking", doet Niels De Schepper zijn verhaal. "Met behulp van een hoorapparaat kan ik mij in het gewone leven en bij de voetbalclub Balgerhoeke goed uit de slag trekken, en hoor ik toch zowat voor tachtig procent. Maar bij de Deaf Devils mag je geen hulpmiddelen en dus ook geen hoorapparaten gebruiken. Zonder mijn hoorapparaat hoor ik minder dan de helft. Hoe anders voetbal voor doven en slechthorenden is? Je bent veel meer op jezelf aangewezen. Je hoort geen enkele aanwijzing van je medespelers, en moet dus extra veel rond je heen kijken om het spel helemaal te zien. De scheidsrechter heeft niet alleen een fluitje, maar ook een vlag. Die vlag steekt hij ook omhoog, wanneer hij een fout fluit. Dan is het wachten tot iedereen de vlag gezien heeft en even stopt. Voetbal voor doven en slechthorenden gaat misschien iets minder snel en is wel gemoedelijker. Maar dat wil niet zeggen dat we er niet voluit voor gaan."





Spoedcursus gebarentaal

Speciaal voor het Europees kampioenschap heeft Niels de voorbije weken een spoedcursus gebarentaal gevolgd. "Ik ben altijd naar een gewone school geweest en studeer nu aan de Odisee Technologie Campus in Gent", zegt Niels. "Ik leef niet tussen doven en slechthorenden en heb dus nooit gebarentaal nodig gehad. Maar nu ik twee weken met de Deaf Devils mag optrekken, wil ik wel communiceren met mijn ploegmaten. Met gebarentaal moet dat lukken."





Er nemen acht ploegen deel aan het Europees Kampioenschap. Behalve België zijn dat nog Turkije, Polen, Tsjechië, Rusland, Zweden Oekraïne en Griekenland. "Volgens de trainers moet een top drie erin zitten, maar wij spelers geloven dat we het tornooi kunnen winnen. Ook al weten we niet goed wie de tegenstanders zijn, want we hebben er nog nooit tegen gespeeld. De vijf wedstrijden die we mogen spelen, worden een ervaring die ze mij niet meer afnemen", zegt Niels nog.