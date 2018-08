Natuurwerking op maat van jeugd 31 augustus 2018

Vanaf september kan de jeugd van het Meetjesland genieten van natuuractiviteiten op maat. De activiteiten richten zich op twee leeftijdsgroepen. De begeleiders zijn vrijwilligers van Natuurpunt en van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu. "De bedoeling is om in de regio op termijn een zelfstandige JNM-afdeling op te starten voor en door jongeren", klinkt het bij Natuur en Partners Meetjesland. "De meeste activiteiten zullen plaats vinden in het noordelijke deel van het Meetjesland. Natuurjongeren uit de omgeving van Aalter kunnen nu al bij JNM Poekebeek terecht."





Op zaterdag 1 september is er een eerste activiteit. Om 14 uur wordt afgesproken aan de parking van Het Leen in Eeklo. Met schepnetten en zoekkaarten leggen de kinderen zich op het ponton aan de vijver. Info: www.NPMeetjesland.be/kiemwerking. (JSA)