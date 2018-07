Nathalia Verheecke viert 104de verjaardag 19 juli 2018

Nathalia Verheecke heeft gisteren haar 104de verjaardag gevierd in het rusthuis Dokter Coppens in Eeklo. Ze werd geboren in Sint-Laureins en was nooit getrouwd. Al vrij jong was ze inwonende dienstmeid bij de familie Heerssens, een notaris in Gent in de Franklin Rooseveltlaan. Ze was daar verantwoordelijke van de 'benedenverdieping', niet alleen voor het poetsen, maar ook voor het koken. Ze werkte daar tot aan haar pensioen in 1978. Dan is ze in Eeklo komen wonen, in de Roze 85. Ze kocht het huis toen van haar neef Antoine Pilaet. In 2011 is ze verhuisd naar het rusthuis. Ook op haar verjaardag toonde ze zich een tevreden vrouw. "Ik was nooit rijk, maar heb wel een rijk leven gehad", zegt Nathalia.





(JSA)