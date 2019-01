Na Zomergem nu Eeklo: Mister Tattoo Belgium opnieuw uit Meetjesland Joeri Seymortier

21 januari 2019

14u21 0 Eeklo Na Mike Yde uit Zomergem mag Glenn Degroote (23) uit Eeklo zich nu de nieuwe Mister Tattoo Belgium noemen.

De titel voor de knapste kerel vol tattoos gaat dit jaar naar Eeklo. Glenn Degroote heeft het lint sinds dit weekend op zijn schouders liggen. “Ik kan het bijna niet geloven, maar ben enorm blij dat ik gewonnen heb”, zegt de nieuwe Mister Tattoo Belgium 2019. “De verkiezing was een prachtig avontuur waar ik geweldige mensen heb mogen ontmoeten, vriendschappen opgebouwd heb en ervaringen rijker ben geworden. Ik ben blij dat dit avontuur door de titel nu mag blijven duren.”

Glenn werkt als vrachtwagenchauffeur in de autotransport. “Ik wil als Mister Tattoo Belgium graag tonen dat tattoos ook positief kunnen zijn”, zegt Glenn. “Achter elke tattoo zit een verhaal. Het vertelt over iets in mijn leven dat ik meegemaakt heb. Zo staat op mijn linkeronderarm de tekst die ook op het graf van mijn broer staat. Ik heb ook een klok met het uur van overlijden van Sarah Sanders, mijn eerste echte liefde. Ik word zo elke dag herinnerd aan het feit dat alles goed komt, en we sterker komen uit alles wat we meemaken. Zo wil ik het taboe van tattoos weghalen. Tattoos zijn verhalen, ideeën en waarden van mensen.”