Na de heisa rond schrappen kerstdorp: Wiekiebons en fietsen te winnen voor wie kerstinkopen in Eeklo doet Acties handelaars gaan vanaf 15 december van start

05 december 2018

10u55 2 Eeklo Dit jaar geen traditioneel kerstdorp in Eeklo, maar de stad pakt wel uit met een eindejaarsactie om de middenstand te steunen.

De voorbije weken was er heel wat te doen in Eeklo, omdat de stad het traditioneel kerstdorp op de Markt dit jaar schrapt. Maar er zijn nu alternatieven. Op de Markt van Eeklo moet een kerstboom van twaalf meter hoog voor sfeer zorgen. Er komen ook kersttaferelen, waarin iedereen leuke foto’s kan nemen. “Dit jaar leggen we onze handelaars en winkelgasten extra in de watten”, zegt schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld). “We verdelen 60.000 loten onder de Eeklose handelaars, waarmee we 400 Wiekiebons verloten en dus 400 mensen gelukkig maken. In onze eindejaarstombola verloten we tussen 15 december en 7 januari ook nog eens acht fietsen en een bakfiets.”

Kraampjes

Maar moet de stad het nu zonder kerstdorp ook zonder gezelligheid doen? “Zeer zeker niet”, zegt schepen De Waele. “Het weekend van 22 en 23 december wordt een topweekend voor onze handelaars. Die dagen mogen ze een kraampje voor hun winkel zetten, en samen met de stad voor sfeer en gezelligheid zorgen. We bieden ook straatanimatie. Op zondagmiddag tussen 14 en 15 uur zijn alle kinderen welkom op de Eeklose Markt om op de foto te gaan met de kerstman.”

Handelaars die deelnemen aan de eindejaarsactie, zijn te herkennen aan de affiche op hun uitstalraam.