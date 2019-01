Na Cocquytstraat nu ook verzakking in Guido Gezellestraat Joeri Seymortier

17 januari 2019

14u06 0 Eeklo Er is donderdag een verzakking ontstaan in de Guido Gezellestraat in Eeklo. De straat is afgesloten voor doorgaand verkeer.

Woensdag was er al een verzakking in de Cocquytstraat. Donderdag gebeurde zowat hetzelfde in de Guido Gezellestraat. De verzakking situeert zich daar ter hoogte van het huisnummer 5. “Er is een defect in de riolering vastgesteld”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “We willen dit zo snel mogelijk laten herstellen. In tussentijd is er een omleiding voorzien in beide richtingen voor auto’s via de Lekestraat, Schaperijstraat, Guido Gezellestraat, Hugo Verrieststraat en Aimé De Raedtstraat. Fietsers kunnen wel gewoon door.”