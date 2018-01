N-VA vindt stadsbestuur "te kleurrijk" 02u44 0 Eeklo N-VA Eeklo is niet te spreken over het budget 2018, de laatste plannen die het huidige stadsbestuur van Eeklo voor de volgende verkiezingen voorstellen.

N-VA maakt de balans op, had meer verwacht, en vindt het geen goede zaak dat te veel partijen samen besturen. De meerderheid in Eeklo bestaat uit CD&V+, Open Vld, Groen en sp.a. "Het bestuur bestaat uit zoveel kleuren dat er geen echt teamvorming bestaat", zegt Hilde Lampaert van N-VA. "Er is geen samenwerking en geen visie. Dit bestuur doet te weinig doet om de welvaart en het imago van de stad te verbeteren. Er wordt te weinig ingezet op de renovatie en modernisering van onze stad. Er is de voorbije jaren weinig veranderd voor de veiligheid van fietser en voetgangers in het centrum. Ons centrum moet aantrekkelijker en dynamischer worden." (JSA)